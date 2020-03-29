Сформирован президиум правительства

29.03.2020, 9:48, Новости дня

Президиум правительства образован в России, в него вошли 20 человек во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, информирует кабинет министров.

«Образовать президиум правительства Российской Федерации», – передает РИА «Новости» текст постановления правительства.

В составе президиума – Мишустин и все девять его замов, а также десять из 21 министров: глава МЧС Евгений Зиничев, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр юстиции Константин Чуйченко, глава Минтруда Антон Котяков, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минэкономразвития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов.