Собянин рассказал, как поймали вышедшего погулять москвича с коронавирусом

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29.03.2020, 9:48, Новости дня

Проходящий амбулаторное лечение москвич с легкой формой коронавируса решил погулять, однако уже спустя два часа его задержали и отправили на стационарное лечение в инфекционную больницу №2, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он пообещал, что за горожанами, которые проходят лечение легкой формы коронавируса, ьбудет чрезвычайно жесткое наблюдение с использованием всех технических и организационных средств, имеющихся у города, передает ТАСС.

Собянин рассказал, что один из проходивших амбулаторное лечение от коронавируса москвич решил погулять, однако уже спустя два часа его отправили на стационарное лечение в инфекционную больницу №2.

«Никто и не планировал его туда поселять, он же сидел дома в хороших условиях. Надо было и сидеть дома», – заметил мэр.

Он отметил, что человек должен был подумать о здоровье других горожан.

С 28 марта в РФ началась длинная выходная неделя, объявленная в условиях распространения карантина. Газета ВЗГЛЯД писала об ограничениях, введенных в стране.

Поведение москвичей, многие из которых продолжили жить в прежнем режиме, неприятно удивило представителя Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелиту Вуйнович.

В РФ зарегистрировано 1 тыс. 264 заболевших в 62 регионах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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