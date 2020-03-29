Собянин рассказал, как поймали вышедшего погулять москвича с коронавирусом
29.03.2020, 9:48, Новости дня
Проходящий амбулаторное лечение москвич с легкой формой коронавируса решил погулять, однако уже спустя два часа его задержали и отправили на стационарное лечение в инфекционную больницу №2, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Он пообещал, что за горожанами, которые проходят лечение легкой формы коронавируса, ьбудет чрезвычайно жесткое наблюдение с использованием всех технических и организационных средств, имеющихся у города, передает ТАСС.
Собянин рассказал, что один из проходивших амбулаторное лечение от коронавируса москвич решил погулять, однако уже спустя два часа его отправили на стационарное лечение в инфекционную больницу №2.
«Никто и не планировал его туда поселять, он же сидел дома в хороших условиях. Надо было и сидеть дома», – заметил мэр.
Он отметил, что человек должен был подумать о здоровье других горожан.
С 28 марта в РФ началась длинная выходная неделя, объявленная в условиях распространения карантина. Газета ВЗГЛЯД писала об ограничениях, введенных в стране.
Поведение москвичей, многие из которых продолжили жить в прежнем режиме, неприятно удивило представителя Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелиту Вуйнович.
В РФ зарегистрировано 1 тыс. 264 заболевших в 62 регионах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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