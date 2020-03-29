 

Знаменитая оперная певица Светлана Касьян попала в больницу с коронавирусом

29.03.2020, 9:31, Разное

Оперная певица Светлана Касьян была госпитализирована с коронавирусом. Об этом сообщает агентство “Интерфакс” со ссылкой на ее мужа Леонида Севастьянова.

По словам мужчины, артистка заболела после того, как посетила храм, где общалась с прихожанами. Один из них, как позднее выяснилось, был болен коронавирусом.

В начале марта Всемирная организация здравоохранения назвала пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19. По последним данным, в России зарегистрировали 1264 случая заболевания, четверо пациентов скончались.



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