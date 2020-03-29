Медик Виктория Савицкая назвала благоприятные для работы мозга продукты

29.03.2020, 9:30, Разное

Названы продукты питания, которые способны улучшить функционирование головного мозга. Подобные рекомендации врача Виктории Савицкой помогут сосредоточиться людям, работающим дома на карантине в период угрозы коронавируса.

Для улучшения работы головного мозга необходимо употреблять продукты, насыщенные витаминами группы B. Они имеются в орехах и морепродуктах. Глюкозу называют хорошим источником энергии, поэтому употреблять рекомендуется мюсли, овощи и фрукты. В связи с большой умственной загруженностью имеет важное значение витамин C, который способствует полноценной работе кровеносных сосудов.

Организм для продуктивности в период выполнения рабочих обязанностей следует насыщать гречневой кашей, черным хлебом, печенью и яблоками, потому как в них содержится железо. Восполнить дефицит микроэлемента в сезон помогут спелые гранаты. Работающие с немалым потоком информации люди порой жалуются на плохую память.

Медик Виктория Савицкая советует включить в рацион морковь, ананас и авокадо. Салат с такими продуктами нужно заправлять горчичным или оливковым маслом. Также в составе меню должны быть квашенная капуста, морс, цитрусовые и свежие ягоды. Организм требует калия и кальция, а они присутствуют в сухофруктах, сыре и томатах.