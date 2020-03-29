На домашнем карантине Светлана Лобода сняла слип в ванной

29.03.2020, 9:30, Разное

Светлана Лобода продемонстрировала Instagram-подписчикам свои «домашние развлечения». Знаменитость, чтобы не заскучать на карантине, находит себе занятия по душе и на днях сняла клип в ванной.

На первых секундах ролика появляется Лобода, облаченная в футболку и короткие шорты красного цвета. Затем уже обнаженная певица – в пенной ванне. В домашнем видео звучит песня артистки «Новый Рим». Звезда объяснила, что снимать клип ей помогала «няня Лена». Лобода считает, находясь на самоизоляции дома, можно делать все что угодно: танцевать, петь, записывать новые песни, создавать ролики.

Подписчикам очень понравилась креативность и трудолюбие исполнительницы, не позволяющей себе расслабляться даже на карантине. Многие надеются увидеть домашнюю студию знаменитости, а один из поклонников отметил, что хотел бы оказаться на месте «няни Лены», чтобы быть ближе к артистке.