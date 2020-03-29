Заразившаяся коронавирусом нардеп Скороход: Чтобы сдать тест, мне понадобилось два дня, корочка нардепа и 4100 грн за вызов врачей частной клиники

29.03.2020, 9:11, Новости дня

Даже статус народного депутата не помог сделать тест на коронавирус в государственных клиниках, написала 28 марта в Telegram внефракционный нардеп Анна Скороход.

Ранее в этот день она узнала, что заражена.

Накануне, по ее словам, она почувствовала себя плохо, температура поднялась до 38 градусов.

“Поехала в поликлинику. Там в инфекционном отделении встретили меня в одноразовых масках и медицинских халатиках. Посмотрели, послушали – сказали не оно. Попросила сделать тест – отказали, сославшись на то, что тесты [делают], только если 100% симптомы”, – рассказала Скороход.

На следующие сутки состояние ухудшилось, женщина перестала ощущать запахи. Она решила вызвать “скорую”.

“Пользуюсь (как все считают) заветной фразой “я народный депутат”. Говорят – перезвонит главный на смене. Перезванивают. Рассказываю симптомы и причины беспокойства заново. Все то же самое, потом 15 минут ругани – и мне предлагают поехать в инфекционку в Белую Церковь. Я говорю: “Они тесты ПЦР (полимеразная цепная реакция. – “ГОРДОН”) делают?” “Нет, только экспресс, но это все, что мы можем”, – написала Скороход.

Она самостоятельно съездила в Александровскую больницу Киева, где, показав удостоверение нардепа, добилась проведения экспресс-теста. Он оказался негативным.

“Просила ПЦР, но решение о его проведении принимается каждое утро на совещании докторов. Также узнала, что ПЦР берет частная клиника “Добробут” при вызове неотложки. Что я, собственно, и сделала. Сам тест бесплатный, оплачиваешь вызов и защитные костюмы парамедиков. Итог:

Чтобы сдать тест, мне понадобилось: два дня, корочка нардепа (а как быть тем, кто ее не имеет? Кстати, до сих пор стыдно за пользование) и 4100 грн за вызов “Добробута”, – подытожила политик.

Скороход стала третьим народным депутатом, которому диагностировали COVID-19.

18 марта самовыдвиженец из Луганской области Сергей Шахов стал первым парламентарием, у кого официально была подтверждена коронавирусная инфекция. 23 марта о положительном тесте на коронавирус сообщил представитель парламентского монобольшинства Руслан Горбенко.

По данным на 22.00 28 марта, число жителей Украины с подтвержденным диагнозом COVID-19 составило 356. Зафиксировано девять летальных случаев.