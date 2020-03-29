Оккупанты признали первый случай заражения коронавирусом в ОРЛО

29.03.2020, 9:01, Новости дня

В оккупированном Луганске госпитализировали жителя Славяносербского района, у которого тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом 28 марта сообщила “министр здравоохранения ЛНР” Наталия Пащенко, пишет подконтрольный сепаратистам сайт ЛИЦ.

“Выявлен первый положительный тест у нашего пациента. Я хочу сказать, что это еще не окончательный диагноз, но это уже первый звоночек, который должен насторожить и население в том числе. Он требует подтверждения, нам потребуется несколько суток для того, чтобы подтвердить или исключить данный диагноз”, – отметила Пащенко.

Она не уточнила, откуда пациент прибыл на территорию ОРЛО. В последнее время заболевший находился на самоизоляции, он находится в удовлетворительном состоянии, температура тела нормальная, его семью осмотрели врачи, рассказали в оккупационной администрации.

Украинская разведка сообщала 24 марта, что оккупационные власти “ЛДНР” скрывают от местных жителей случаи COVID-19. По данным издания “ГОРДОН”, в одной из больниц Луганска находились не менее семи пациентов с симптомами коронавирусной инфекции.

13 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что в оккупированной Горловке 12 человек заразились коронавирусом, Подконтрольное боевикам “министерство здравоохранения ДНР” эту информацию опровергло, писала “Газета.ру”.

Представитель украинского омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский 20 марта говорил, что в ОРДЛО с подозрением на пневмонию госпитализировали 91 человека, однако без специальных тестов невозможно определить, есть ли у них коронавирус.

По данным на 22.00 28 марта, на подконтрольной правительству территории Украины диагноз COVID-19 подтвердился у 356 человек, зафиксировано девять летальных случаев.