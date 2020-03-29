 

В мире от COVID-19 скончалось 30 848 человек, почти треть из них – в Италии

29.03.2020, 9:11, Новости дня

По состоянию на утро 29 марта коронавирусной инфекцией в мире заразились 664 924 человека. Число жертв составило 30 848, вылечились 140 222 человека. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.

В США число заразившихся достигло 124 665, погибли от COVID-19 (болезни, которую вызывает коронавирус) 2 191 человек, излечились 1 095.

На втором месте Италия, где инфицированы 92 472 человек, 10 023 из них умерли, 12 384 вылечились и были выписаны.

Китай, откуда началась вспышка заболевания, сообщил о 82 057 заразившихся, 3 304 погибших и 75 576 излечившихся.

В Испании число заболевших достигло 73 235, умерших – 5 982.



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