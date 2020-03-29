Календарь: 29 марта – День супер-танка ИС-3 Второй мировой войны

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29.03.2020, 9:05, Новости дня

В этот день в 1945 году на вооружение Красной армии был принят танк ИС-3 (ИС – Иосиф Сталин).

Всю войну советские конструкторы искали оптимальную модель танка. Легендарная 34-ка – быстрая, легкая, но пушка и броня против немецких «Пантер» и «Тигров» слабоваты. Им под стать был тяжелый КВ (Клим Ворошилов) последних модификаций, но из-за несовершенства конструкции он часто ломался.

Вследствие глубокой переработки танка КВ в 1943 году были выпущены первые ИСы. Самым грозным советским танком заключительного этапа Второй мировой стал ИС-2 – надежная машина, оснащенная 122 мм пушкой. Но вершиной отечественной военной мысли времен Второй мировой стал танк ИС-3.

В то время как немецкие инженеры шли по пути наращивания брони, а значит, и увеличения массы танка, наши конструкторы изобрели принципиально новую, цельнолитую, каплевидную форму башни – снаряды просто рикошетили от танка. Благодаря передним броневым плитам, сваренным под крутым углом, танк получил прозвище «Щука». 122 мм пушка пробивала лобовую броню «Тигра» с 600 метров.

В боевых действиях Второй мировой танк принять участие не успел, но ИС-3 произвел сильное впечатление на союзников на Параде Победы в Берлине. Это были машины нового времени, танки сильнейшей армии планеты. Примечательно, что ИС-3 прослужил в армиях мира с 1945 по 1993 гг. Сегодня ИС-3 весьма часто встречается на постаментах. Кроме того, это один из любимых танков игроков World of tanks.

Праздник 29 марта:

День специалиста юридической службы России.

События дня:

1867 г. – в Англии принят Североамериканский акт о создании Канады.

1886 г. – одержав победу в матче с Иоганном Цукертортом, Вильгельм Стейниц стал первым официальным чемпионом мира по шахматам.

1917 г. – в ходе празднования Дня революции в Киеве был снесен памятник Петру Столыпину.

Именинники:

Александр, Иван, Павел, Роман.

Родились:

Станислав Говорухин (1936 – 2018 гг.) – кинорежиссёр, актёр, сценарист, продюсер, публицист, живописец, политик, общественный деятель, народный артист Российской Федерации.

Александр Фатюшин (1951 – 2003 гг.) – советский и российский актер.

Владимир Пресняков-младший (1968 г.) – российский певец.



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