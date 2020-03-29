Опубликован рендер смартфона Redmi 9 с квадрокамерой

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29.03.2020, 9:09, Разное

На просторах мировой Сети появился первый рендер нового бюджетного смартфона Redmi 9. Снимок не является официальным, его создали на основе недавней фотографии гаджета.
Благодаря полученному изображению специалисты в сфере технологий составили представление, каким будет новый мобильный девайс Redmi 9 сзади. Так, аппарат обладает некоторыми деталями дизайна, который получила модификация K30, что оценят покупатели этой недорогой версии. Помимо того, в устройстве имеется основная камера с четырьмя датчиками на 13+8+5+2 Мп. Не разочарует и процессор – новинка базируется на чипсете MediaTek Helio G80.

Ранее китайский бренд Redmi презентовал смартфоны Note 9 Pro и 9 Pro Max. Присутствует на рынке Note 9S, которая считается международной версией 9 Pro. Предполагается, что через время состоится премьера и некоторых других устройств, например, Redmi 9A с изменениями в технической части.



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