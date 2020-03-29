В Италии опубликовали новое видео работы российских военных в Бергамо

29.03.2020, 9:08, Новости дня

Итальянский новостной телеканал Tgcom24 опубликовал новое видео работы российских специалистов в Бергамо.

Ведущий рассказал, что в Италию прибыли не только медикаменты и оборудование, но и сами медики, которые специализируются на борьбе с угрозами биологического характера. Автор репортажа на фоне выезжающего из самолета «КамАЗа» рассказывает, как в Бергамо прибыли 104 российских специалиста, передает РИА «Новости».

«Команды суперэкспертов с оборудованием, которое уже было применено в борьбе с вирусом Эбола», – рассказал репортер.

В сюжете продемонстрированы кадры работы российских специалистов в одном из домов престарелых в окрестностях Бергамо. Отмечается, что в первый день российские специалисты провели дезинфекцию на площади 2 тыс. квадратных метров. Всего россияне должны будут обработать 65 учреждений для пенсионеров в провинции Бергамо.

Также итальянские журналисты попросили одного из россиян показать, как работает распылитель дезинфицирующего раствора. Тот, одетый в костюм биозащиты, маску и респиратор, объяснил, как проходит обработка каждой из комнат в центре по уходу за лежачими больными.

Затем в сюжете показан строящийся «полевой» госпиталь. Там со следующей недели работу начнут 32 российских специалиста. Госпиталь возводится внутри помещений городской ярмарки силами ассоциации итальянских альпийских стрелков.

«Россияне оставили дома своих близких и родных в столь не простые времена и с любовью к Италии прибыли сюда, чтобы вместе с нашими специалистами вести битву против COVID-19», – сказал журналист.

Генконсул РФ в Милане Александр Нуризаде отметил, что итальянцы отзываются о россиянах восторженно.

«Специальная техника, которую они привезли с собой, вызывает восхищение, таких машин в Италии нет. Достаточно сказать, что всего за час при помощи этого уникального оборудования можно произвести дезинфекцию 20 тыс. квадратных метров площади или 360 единиц автомобильной техники», – рассказал генконсул.

Итальянские эпидемиологи отмечают, что российские специалисты проводят уникальную операцию, которая существенно поможет в борьбе с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что российские военные вирусологи начали противоэпидемические мероприятия в итальянском регионе Ломбардия, они провели дезинфекцию пансионата «Мартино Занки» в пригороде Бергамо и пансионата для пожилых людей «Каса Рипозо» в Ломбардии.

В Италию прибыли 15 самолетов ВКС РФ с медиками и медоборудованием.