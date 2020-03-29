 

У Анастасии Халиуллиной не нашли коронавирус

29.03.2020, 8:55, Новости дня

Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина опровергла наличие у нее вируса COVID-19. Накануне спортсменка и ее мать, тренер Екатерина Халиуллина были госпитализированы с подозрением на коронавирус.

Но диагноз не подтвердился. У чемпионки мира среди юниоров и ее матери коронавирус не был обнаружен. Анастасии и Екатерине Халиуллиным сделаны повторное тестирование.

"В связи со сложившейся ситуацией сообщаю: я не болею коронавирусом! Из-за безалаберности врача меня забрали в больницу по подозрению. Но анализы пришли отрицательные! Будем ждать второй результат, а пока прошу вас не переживать. Я в полном порядке и чувствую себя прекрасно", — написала Анастасия на своей странице в социальной сети.



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