Американские власти следят за гражданами при помощи их смартфонов

29.03.2020, 8:55, Новости дня

Власти США следят за жителями страны, собирая данные с их личных мобильных устройств. Такая слежка, по мнению руководства США, поможет предугадать сценарии распространения коронавируса на территории страны, пишет The Wall Street Journal.

При этом данными о местонахождении американцев делятся компании, размещающие рекламу в Интернете и мобильных приложениях, операторы сотовой связи такую информацию властям не предоставляют.

Издание подчеркивает, что речь идет только о местонахождении человека, его личные данные, включая имя и номер телефона, остаются в секрете.

Благодаря полученным данным власти могут понять, где наиболее часто происходит скопление людей и выявляют районы, жители которых пренебрегают самоизоляцией.

На данный момент в США зафиксировано более 124 тысяч случаев заражения коронавирусом. От инфекции скончались более 2,1 тысячи человек.