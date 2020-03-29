Телеведущую Настю Ивлееву упрекнули в злоупотребление алкоголем на карантине

29.03.2020, 8:53, Разное

Известная телеведущая Настя Ивлеева – на карантине уже 11-й день и находит в самоизоляции «плюсы». Своими мыслями по этому поводу блогер поделилась с Instagram-фолловерами, а они упрекнули знаменитость злоупотребление алкоголем.

Причина тому появление Ивлеевой в прямых эфирах с «вечным» бокалом и публикация снимков со спиртными напитками. «Сопьешься со своими передачами», – возмущенно заявляют подписчики, комментируя подобные фотографии.

Тем временем знаменитость, как и многие из ее коллег, добровольно выбравшие самоизоляцию в период распространения коронавируса, не унывает. Блогер нашла «плюсы» в безвылазном пребывании дома. Ивлеева считает, что карантином можно воспользоваться, чтобы хоть раз в жизни выполнить новогодний список планов на год.

Телезвезда намерена читать книги, заняться изучением иностранного языка, приготовить вкусные блюда, освоить что-то новое. В список ее дел входит избавление от хлама, наведение порядка в гардеробе и документах, а также общение с поклонниками посредством прямых эфиров. После карантина знаменитость хочет созвать всех своих друзей.

Российские звезды из-за коронавируса перенесли свои концерты на более поздний период и находятся на карантине, ожидая улучшения эпидемиологической ситуации. COVID-19 возник в Китае, а к этому времени распространился по всему миру. В РФ власти принимают необходимые меры для того, чтобы обезопасить жителей страны от инфицирования, информирует «Слово и Дело».