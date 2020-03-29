Эксперт обозначил главный минус внедорожников

29.03.2020, 8:53, Разное

Настоящей проблемой нынешнего автопрома является отсутствие рамы у внедорожников. Такое заявление сделал глава «Автомобильного союза» Сергей Канаев.

Всепроходимые машины, производимые в настоящее время, потребляют меньше горючего, они намного безопаснее всех предыдущих моделей, но присутствует определенные факторы, по которым они заметно уступают. Очень важной деталью является переизбыток дорогостоящей электроники. Если до этого все проблемы решались механически, то ныне поломка компьютеризированного узла может обернуться недешевым ремонтом.

Как передает iReactor, председатель движения «Автомобильный союз» Сергей Канаев назвал недостатки современных внедорожников и кроссоверов. Так, главная проблема – это дефицит рамного шасси. Последние машины такого типа, где имелась такая деталь, – Toyota FJ Cruise и Mitsubishi Pajero Sport. Иные модификации конструируются только лишь на лонжеронах.

Паркетники хорошо подходят для городских условий, а наличие переднеприводной системы не играет существенной роли. Внедорожниками они ни в коем случае не являются. Стоит помнить, что на раму крепят главные агрегаты вездехода, а именно мосты, руль, подвеску, двигатель и трансмиссию. Вместе они формируют шасси, передвигаемое отдельно от кузова, который, в свою очередь, сам прикреплен к раме.