 

Рошаль призвал страну спокойно пройти «по острию ножа»

29.03.2020, 8:48, Новости дня

Результаты вакцинации от коронавируса могут появиться только через год после появления вакцины, стране нужно спокойно «пройти по острию ножа», сообщил глава Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль.

«Реальные результаты вакцинации мы увидим не раньше, чем через год-два после создания вакцины. Но мы не можем остановить всю страну на этот период. Нам следует спокойно пройти по острию ножа», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что коронавирус сам закончит «свое агрессивное существование», уменьшению его распространения будет способствовать «возрастающий иммунитет у переболевших», а впоследствии – вакцинация.

Ранее Рошаль предположил, что ситуация с распространением коронавируса в РФ может улучшиться через два-три месяца.



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