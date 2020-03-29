Москвичи устроили вечеринку с неприличными танцами в первый день карантина
29.03.2020, 8:30, Новости дня
В ночь с субботы на воскресенье, когда в стране начинается выходная неделя в связи с распространением карантина, на Воробьевых горах москвичи устроили тусовку с неприличными танцами в полуобнаженном виде.
Молодые люди ночью собрались на машинах, включили громкую музыку и начали танцевать в полуобнаженном виде. Происходящее они выкладывали в Instagram, информирует РЕН-ТВ.
На опубликованных кадрах видно, как шумная компания «открывает шашлычный сезон» – они собрались вокруг мангала.
Напомним, с 28 марта в РФ началась длинная выходная неделя, объявленная в условиях распространения карантина. Газета ВЗГЛЯД писала об ограничениях, введенных в стране.
Ранее поведение москвичей неприятно удивило представителя Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелиту Вуйнович.
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