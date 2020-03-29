 

Москвичи устроили вечеринку с неприличными танцами в первый день карантина

29.03.2020, 8:30, Новости дня

В ночь с субботы на воскресенье, когда в стране начинается выходная неделя в связи с распространением карантина, на Воробьевых горах москвичи устроили тусовку с неприличными танцами в полуобнаженном виде.

Молодые люди ночью собрались на машинах, включили громкую музыку и начали танцевать в полуобнаженном виде. Происходящее они выкладывали в Instagram, информирует РЕН-ТВ.

На опубликованных кадрах видно, как шумная компания «открывает шашлычный сезон» – они собрались вокруг мангала.

Напомним, с 28 марта в РФ началась длинная выходная неделя, объявленная в условиях распространения карантина. Газета ВЗГЛЯД писала об ограничениях, введенных в стране.

Ранее поведение москвичей неприятно удивило представителя Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелиту Вуйнович.



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