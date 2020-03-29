 

Ноутбук ASUS TUF Gaming FA506IV с APU Ryzen превзошел ПК с Ryzen 7 2700X

29.03.2020, 8:30, Разное

Современные ноутбуки уже не уступают в производительности настольным персональным компьютерам, особенно такое высказывание справедливо звучит по отношению к технике на APU Ryzen. В интернете появилось описание ее технических возможностей.
Специалисты описали ноутбук ASUS TUF Gaming FA506IV. Данная модель, которую построили на платформе NVIDIA GeForce RTX 2060 и APU Ryzen 7 4800H, появилась в бенчмарке Cinebench R15 с показателем 1743 балла. После этого эксперты сопоставили характеристики данного гаджета с другим персональным компьютером, им оказался аппарат на основе Ryzen 7 2700X и AMD Radeon RX Vega 64. Стоит отметить, что TDP гибридного чипсета равен только 45 Вт, а настольного – 105 Вт, возможности ноутбука впечатляют.

В данное время устройство TUF Gaming FA506IV в коллаборации с GeForce RTX 2060 и Ryzen 7 4800H можно заказать на британском рынке за 1,6 тысячи американских долларов, но по причине особенной системы налогов страны в иных европейских государствах данная модель обойдется дешевле.



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