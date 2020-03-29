Мнение: Если эпидемия не на два месяца, а на два года, решение попридержать деньги сейчас через год может показаться единственно верным

29.03.2020, 8:12, Разное

Две важные развилки в поведении правительств в условиях коронавируса:

1. Жесткость карантинных мер

Большинство текущих высказываний специалистов по теме свидетельствует о том, что жесткий карантин, скорее, оправдан. Однако окончательный ответ на данный вопрос мы получим через несколько месяцев (если не через пару лет в негативном сценарии). Совершенно непонятно, способно ли большинство экономик пережить, например, год жесткого карантина.

Сценарии, при которых число смертей, связанных с экономическим спадом, вызванным карантинными мерами, превысит число смертей от собственно вируса, не так невероятны, как это кажется на первый взгляд. Причем в бедных, особенно африканских, странах я бы рассматривал подобные сценарии как базовые.

В любом случае мне кажется, что жесткие карантины тем более оправданы, чем богаче страна и старше население, и тем менее оправданы, если население молодо, а страна бедна. Особенно в странах, где умирают от голода и других причин, вызванных экономической неспособностью общества решить простейшие проблемы (центральные водопровод и канализация, базовая медицина, защита общественного порядка и так далее). Где-то спад, вызванный карантином, в принципе, может вызвать разгул бандитизма, революции и гражданские войны.

2. Кого должно спасать/поддерживать государство

Сейчас различные страны соревнуются в раздаче пакетов антикризисных мер. Это смягчает кризис, и если эпидемия через пару месяцев пойдет на спад, то подобные энергичные меры вполне оправданы.

Однако представим себе, что карантин продлится год. Даже ресурсы государств – эмитентов резервной валюты не безграничны. У всех остальных и подавно ограничены.

Кого, на мой взгляд, без всякого сомнения нужно поддерживать, так это людей, вынужденно лишившихся работы (причем на каком-то базовом уровне, держа в уме, что это может быть надолго), и финансовую систему, потому что если завалятся банки, то наступит полный хаос. В остальном все совершенно неоднозначно.

Есть, например, авиаперевозчики. У большинства самолеты в лизинге. Платежи капают, а перелеты резко сократились. Банкротство большинства – вопрос времени. Должно ли их поддержать государство? Если кризис на пару месяцев, возможно, ибо издержки банкротства могут превысить масштаб поддержки.

А если кризис на год? На два?

Что реально произойдет, если большинство авиаперевозчиков обанкротится? Самолеты никуда не денутся, и, как только на них возникнет спрос, забравшие их лизинговые компании с удовольствием отдадут в лизинг/аренду кому угодно. Люди, обладающие компетенциями по управлению авиакомпаниями, тоже никуда не денутся. Как только ситуация изменится, появятся новые компании взамен банкротов. Весьма вероятно, более эффективные.

Что произойдет, если все туроператоры обанкротятся? А они без господдержки точно обанкротятся, ибо в массе своей предоплатили сезон отелям, но не могут сейчас продать путевки. Ну какие-то люди лишатся денег, банки спишут часть кредитов. Специалисты в отрасли никуда не денутся. Отели тоже не денутся (может, какие-то банки за долги заберут, но не более). Как только турпоток возобновится, тут же возникнет куча новых игроков в отрасли.

И если какие-то рестораторы разорятся, когда карантин закончится, нишу тут же заполнят новые.

Поэтому в условиях неопределенности со временем карантина, неизбежности снижения налоговых поступлений и неизбежности же массированной поддержки простых людей, вынужденно лишившихся работы, на месте государств я бы очень и очень серьезно подумал об осмысленности поддержки всех бизнесов.

Наверное, оправдан мораторий на обслуживание кредитов и ряд налогов. Наверное, осмысленно поддержать какие-то сложные, преимущественно машиностроительные, бизнесы, которые будет не так быстро и легко восстановить после кризиса. Однако точно не всех фронтально. Ресурсов точно не хватит.

У нас [в России] постоянно говорят о необходимости снизить экономическое неравенство. Ну вот отличный повод его реально снизить – базово поддерживать самых бедных, а со сколько-нибудь богатыми и средними издержки от кризиса поделить.

В отношении многих это несправедливо. Но жизнь в целом несправедлива. А если эпидемия не на два месяца, а на два года, решение попридержать деньги сейчас через год может показаться единственно верным.

Дмитрий Некрасов