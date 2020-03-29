Жителей Израиля напугала странная смерть летучих мышей

29.03.2020, 8:11, Разное

Все началось с того, что 21 марта 2020 года житель Израиля Ади Московиц гулял в районе большого городского парка Ган Леуми Парк, что находится в городе Рамат-Ган, к востоку от Тель-Авива.

Внезапно Московиц наткнулся на валяющихся повсюду в траве множество мертвых летучих мышей.

Некоторые трупики были уже сильно разложившиеся, но другие выглядели так, словно несчастное животное погибло незадолго до прихода сюда Московица (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

При этом на летучих мышах не было видно никаких следов насильственной смерти, а также крови, болячек, язв и прочего, что помогло бы выявить причину их гибель. Летучие мыши находились в такой позе, словно висели где-то наверху, а потом внезапно умерли и упали вниз.

Московиц сделал несколько снимков мертвых зверьков и выложил на своей страничке в фейсбук, спросив, знает ли кто-то, что могло убить летучих мышей. Фотографии быстро разошлись в соцсетях репостами, а потом новость об этом попала и в местные газеты.

За последующие несколько дней выяснилось, что этот случай не единственный и что в Израиле в некоторых других местах тоже увидели мертвых мышей, лежащих на земле и умерших непонятно от чего.

В частности, статья в Breaking Israel News была озаглавлена "Стаи летучих мышей загадочно падают замертво по всему Израилю: Это предзнаменование Конца Света?". Поэтому неудивительно, что множество людей оказались напуганы так, словно на страну напал вирус пострашнее нынешнего коронавируса.

"Земля высыхает и все, что обитает на ней, тоже угасло: звери в полях и птицы в небесах – даже морские рыбы погибли" (Книга пророка Осии 4:3).

Многие из тех летучих мышей, которых нашли мертвыми на земле, оказались молодыми, а причина их смерти все еще не выяснена. Нора Лившиц, глава израильского общества изучения летучих мышей высказалась, что подобное явление в природе встречается крайне редко и что одной из возможных причин можно назвать холодную погоду из-за урагана. Однако она уточняет, что это лишь теория и у нее нет фактов в ее пользу.

А многие комментаторы из фейсбук уверены, что во всем виновата технология 5G и что летучих мышей губит излучение радиоволн.

"Я уничтожу человека и зверя; Я смету птиц небесных и рыб морских. Я сделаю нечестивцев падшими и я истреблю человечество с лица земли – объявил Всевышний". (Софония 1:3)

Раввин Авраам Арье Тругман считает, что подобные природные явления действительно связаны с наступающим Концом времен, а также указывают на роль человека по отношению к природе.

"Человек- часть природы, поэтому Мошиах (Мессия) обязательно включит в себя природу и проявится в природе. Ни одно из этих природных явлений не происходит в вакууме. Мы думаем, что существуем в очищенной технологической реальности, но мы все-таки живем в естественном мире. Человек оказывает огромное влияние на природу и это влияние росло в последние сто лет.

Если мы потеряем связь с природой, она вернется к нам сама и укусит нас. Поэтому мы обязаны соединится с природой в рамках наших отношений с Всевышним. Будет больше вымираний. Больше пожаров. Это знак времени. Чтобы исправить наши отношения с богом, все должно придти в равновесие", – заявил раввин в интервью журналисту Breaking Israel News.

Есть также версии, что летучих мышей мог убить один из тех смертельных вирусов, которые они переносят. В их числе и коронавирусы. Поэтому люди в комментариях пишут, что если вы нашли мертвых летучих мышей – ни в коем случае не касайтесь их голыми руками, а лучше поскорее уведомите местную санитарную службу.