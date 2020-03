Коронавирусные хроники

29.03.2020, 8:11, Разное

Великобритания

‘All we have left is to hope and pray’: Travellers stranded in airport by coronavirus



«Осталось только надеяться и молиться»: туристы застряли в аэропорту из-за коронавируса

Poppy McPherson MARCH 26, 2020

BANGKOK (Reuters) – Россиянка, менеджер общежития Валери Азур провела последние три ночи на полу в малазийском аэропорту вместе со своим маленьким сыном, после того как страны Юго-Восточной Азии закрыли границы и отменили полеты в связи с пандемией коронавируса.

Туристы, оказавшиеся в затруднительном положении, Валери и ее сын Кири отдыхают в транзитной зоне терминала 2 международного аэропорта Куала-Лумпур после того, как они были возвращены из Таиланда в связи с новыми требованиями к сертификатам здоровья на фоне эпидемии коронавирусной болезни (COVID-19) в Сепанге, штат Селангор, Малайзия 24 марта 2020 года. Picture taken March 24, 2020. Valerie Azure/Handout via REUTERS

31-летняя Азури сказала, что в международном аэропорту Куала-Лумпура вместе с ней застряли более дюжины человек, застряли также как и, согласно сообщениям СМИ, сотни людей по всему миру, поскольку эпидемия вируса нарушила все планы поездок.

Азуре рассказала, что после нескольких недель волонтерства в общественном центре для афганских беженцев в Малайзии, она и ее девятилетний сын сели на рейс AirAsia в Таиланд в понедельник, но были отправлены обратно после того, как чиновники попросили провести анализы крови, доказывающие, что они не являются носителями вируса.

Малайзия, с 18 марта, запретила иностранцам въезд в страну.

«Они сказали: «Тебе придется остаться здесь». Вначале мы подумали, что, наверно шутят», – сказала Азуре агентству Reuters через WhatsApp.

Азуре сказала, что рядом с ней оказались люди из Вьетнама, Пакистана и Филиппин. Персонал авиакомпании приносит им три раза в день рис или лапшу и немного воды. Они спят на импровизированных постелях, сделанных из картона и тряпок.

Азуре, которая живет в Таиланде в течение последних семи лет и управляет общежитием на острове Ко Тао, сказала, что не может позволить себе купить билет за 3000 долларов в Россию, где у нее нет ни друзей, ни семьи.

Планировалось что они останутся до конца запрета на въезд в Малайзию 31 марта, но с тех пор он был продлен до 14 апреля. Российское посольство сообщило ей, что они могут быть доставлены в иммиграционный центр задержания, сказала она.

Взяты под опеку

Представитель аэропорта Малайзии сказал, что AirAsia сообщила им, что Азуре работает с ее посольством, чтобы найти решение.

«Пожалуйста, будьте покойны, AirAsia заботится об их благополучии и обеспечивает их достаточным питанием в этот трудный период», – сказала она.

Представитель AirAsia заявил, что безопасность и благополучие гостей и персонала является его приоритетом, но рекомендовал всем находящимся в затруднительном положении путешественникам связаться со своими посольствами, поскольку этот вопрос «вне контроля авиакомпании».

«AirAsia остается полностью выполняющей все запреты на поездки и действующие ограничения, вызванными вспышкой COVID-19. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы помочь каждому гостю, пострадавшему в результате непредвиденных изменений в этой беспрецедентной ситуации », – сказал представитель в своем заявлении по электронной почте.

Генеральный директор департамента иммиграции Хайрул Дзайми Дауд сказал в текстовом сообщении, что они рассматривают это дело.

Азури сказала, что ее сын был подавлен, так как сотрудники службы безопасности конфисковали его единственную игрушку – мяч.

«Они сказали:«Это аэропорт, а не детская площадка». Это было его единственное развлечение… Теперь он просто сидит там, я пытаюсь занять его, играть в игры».

Она беспокоится о том, что они заболеют в аэропорту.

«Я не знаю, насколько это безопасно … Все, что нам осталось, – это только надеяться и молиться».

1000 Russian tourists stuck in UAE after evacuation flights denied entry



1000 российских туристов застряли в ОАЭ после того как вылетевшему за ними самолету было отказано в приёме

Chief Assignment Editor March 26, 2020 01:14

Сегодня в международном аэропорту Дубая начались протесты. Они были организованы российскими туристами, застрявшими в ОАЭ, после того, как власти Дубая отказали в приеме эвакуационного самолета, отправленный российской бюджетной авиакомпанией «Победа», чтобы забрать около 190 застрявших русских.

ОАЭ пересмотрели свое решение о приеме российского самолета, когда рейс «Победа» уже направлялся в ближневосточную страну, а туристы находились в аэропорту. Самолет вынужден был срочно приземлиться в аэропорту на Северном Кавказе.

Видео, циркулирующие в социальных сетях, показывают группу туристов с плакатами в аэропорту Дубая скандирующих «Домой, домой!».

Более 1000 российских туристов остаются в затруднительном положении в ОАЭ после отмены четырех рейсов авиакомпании FlyDubai.

Туристам были предложены билеты на рейсы после 7 апреля, сообщает Российская туристическая ассоциация. В то же время, они рискуют остаться без жилья, так как отели закрываются по всей стране из-за вспышки коронавируса .

Индия

Coronavirus: Russia To Airlift Hundreds Of Tourists Stuck In Delhi, Goa



Коронавирус: РФ вывезет воздушным путем сотни туристов, застрявших в Дели и Гоа

Последнее обновление: Дипломатические источники сообщили «Спутнику», что рейс Аэрофлота SU 5071 вылетит из Нью-Дели в 6:30.

All India ANI Updated: March 25, 2020

Посольство РФ в Индии написало в Твиттере, что самолет «России» покинет Гоа в 11:45 (представительский)

Москва: В среду российские авиалинии вернут в Москву сотни россиян, застрявших в индийском Нью-Дели и Гоа в результате вспышки коронавируса, заявили в управлении воздушного транспорта.

«Самолет Аэрофлота должен вылететь из аэропорта Шереметьево в Нью-Дели поздно вечером 24 марта. Ожидается, что завтра он вернет более 350 человек. Кроме того, 25 марта РФ отправит самолет в Гоа», – говорится в заявлении Росавиации.

Российское посольство в Индии написало в Твиттере, что Рейс FV5672 РФ вылетит из Гоа в 11:45 по местному времени (6:15 по Гринвичу).

Дипломатические источники сообщили «Спутнику», что рейс Аэрофлота SU 5071 вылетит из Нью-Дели в 6:30.

Источники сообщили, что в трудной ситуации оказались тысячи россиян по всей Индии, в том числе в северных городах Вриндаван и Ришикеш.

Росавиация попросила российских граждан, пойманных застрявших за границей из-за блокирования, связаться с российскими дипломатическими миссиями до 26 марта. Она работает над операцией по репатриации граждан из Египта и Латинской Америки.

Канада

With most Canadians trying to get home, this Sudbury man is trying to get out of the country



В то время как большинство канадцев пытаются добраться до дома, этот человек из Садбери пытается выбраться из страны

Дан де Шевиньи застрял в Садбери, в то время как его жена, новорожденный сын и приемные дети ждут его в России

Mar 23, 2020 By: Arron Pickard

Дан де Шевиньи и его семья после рождения сына Адриана. Впереди Кира, Евгения, Адриан и Павел. За спиной де Шевиньи и их собака Кетчуп. (Входит в комплект)

В то время как большинство канадцев пытаются вернуться в страну, Дан де Шевиньи думает только о том как выехать из нее.

Это потому, что у де Шевиньи, который жил в Садбери до того, как отправиться на другую сторону земного шара, есть жена, новорожденный сын и два пасынка, живущие в Тюмени, Россия.

Его сын Адриан родился 25 февраля. Де Шевиньи вернулся в Онтарио 10 марта, потому что срок действия его визы истек. Он должен был вернуться, чтобы получить новую рабочую визу к своему паспорту. Он был в самоизоляции с тех пор, как приехал.

Однако держаться подальше от других людей для него не представляет проблемы.

«Я имел обыкновение самоизолироваться и прежде, это было классно, так что это не беспокоит меня. Хотя я хотел бы иметь возможность делать покупки самостоятельно», – сказал де Шевиньи.

Он должен был вернуться в Тюмень 27 марта, но до того, 16 марта, РФ объявила, что она ограничивает пересечение границ иностранцами начиная с 18 марта и это ограничение продлится до 1 мая, чтобы помочь остановить вспышку коронавируса.

Разница во времени между Тюменью и Онтарио составляет девять часов, что еще больше усугубляет и без того сложную ситуацию для де Шевиньи и его семьи. Они поддерживают связь посредством видеосообщений, и каждый раз это тяжело сказывается на его сердце.

«Самое сложное в том, чтобы не иметь возможности помочь своей жене», – сказал де Шевиньи. «Я слышу усталость в ее голосе каждый раз, когда мы говорим. Я хотел бы быть там, чтобы помочь ей с детьми и взять на руки моего мальчика.

«Хотя очень трудно быть вдали от своих близких, я полностью понимаю необходимость [принятых мер]. Для всех имеет смысл принимать все возможные меры предосторожности которые могут помочь. Мы должны заботиться друг о друге прямо сейчас».

Он встретил свою жену Евгению в летнем лагере во Франфорте, штат Мичиган, в 2001 году.

«У нас были прекрасные отношения, но жизненные обстоятельства разлучили нас», – сказал де Шевиньи. «Наши чувства друг к другу никогда не исчезали, и через 18 лет мы наконец-то поженились».

У него также есть 13-летняя дочь, которая живет в Норт Бэй. Скорее всего, он не увидит ее, пока он здесь, из-за мер по предотвращению распространения коронавируса.

В настоящее время Москва запретила все мероприятия на открытом воздухе, ограничила собрания в помещениях численностью не более 50 человек, а пожилым россиянам было сказано оставаться внутри.

Школы сейчас закрыты, такие достопримечательности, как Мавзолей Ленина и Большой театр, закрыты, и правительство объявило о значительном пакете мер по спасению предприятий, которым грозит опасность.

США

Tourists stranded in Asia by canceled flights, shut borders



Туристы застряли в Азии из-за отмененных рейсов и закрытия границ

MAR 28, 2020

PHUKET, Thailand (AP) — От залитых солнцем пляжей Таиланда до подножия горы Эверест в Непале, туристы по всей Азии считают, что каникулы их мечты превратились в кошмар, поскольку авиакомпании отменяют рейсы, а страны, в борьбе с пандемией коронавируса, закрывают свои границы.

На этой неделе, тысячи туристов, спасавшихся от холодной погоды в Европе, в пожарном порядке пытались найти альтернативные способы вернуться домой с тайского острова Пхукет в Андаманском море.

Ксения Вострякова и ее друзья должны были вылететь в Москву 3 апреля рейсом Singapore Airlines, но он был в числе тех, кто был отменен, когда авиакомпания прекратила свою деятельность. Они забронировали рейс на Qatar Airways на 6 апреля и надеются, что ничего не изменится.

«Теперь мы действительно обеспокоены тем, что этот рейс также может быть отменен», – сказала Вострякова, добавив, что их тайские визы заканчиваются в середине апреля. «Мы все еще можем остаться здесь, потому что все меняется».

На этой неделе Таиланд объявил чрезвычайное положение, так как правительство предоставило само себе новые полномочия для борьбы с вирусным кризисом. Страна, которая в прошлом году приняла 39 миллионов туристов, объявила, что закрывает свои границы почти для всех иностранцев. Его национальная авиакомпания Thai Airways заявила, что она приостановила почти все свои рейсы.

Эта тенденция наблюдается во всем регионе и в мире. В пятницу Международный совет аэропортов Азиатско-Тихоокеанского региона заявил, что, во второй неделе марта, в 12 основных центрах Азиатско-Тихоокеанского региона воздушное движение сократилось более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Считается, что до 10 000 туристов застряли в Непале после того, как правительство распорядилось полностью заблокировать все полеты и поездки по дорогам, чтобы предотвратить распространение вируса. Большинство предприятий и правительственных учреждений также были закрыты.

Весна является туристическим сезоном для Непала, когда тысячи туристов приезжают, чтобы походить по горным тропам.

По словам Дурбы Шрештха, чиновника аэропорта, в аэропорту Лукла, единственный воздушный порт в районе горы Эверест, находилось более 200 туристов. Даже если бы автомагистрали были открыты, самая близкая дорога – три дня пути вниз по склону.

Чиновники работают над организацией специальных рейсов, чтобы вернуть туристов хотя бы в столицу Катманду.

В пятницу правительство Германии организовало спасательный рейс – чартер Qatar Airways, который оставил столицу с 305 людьми на борту, в основном гражданами Германии.

В туристическом анклаве Катманду все еще можно встретить посетителей, блуждающих по пустым улицам. Несколько ресторанов и отелей открыты, но большинство магазинов уже закрыты. Полиция блокирует передвижение местных жителей, но не туристов.

«Мы должны были уехать 21 марта, но мы все еще в Непале и ждем, пока наше посольство поможет нам организовать рейс», – сказал Нью Ли Куан из Малайзии.

Островная страна Индийского океана Шри-Ланка заявила, что готова помочь примерно 18 000 туристов вернуться домой либо регулярными рейсами, которые все еще выполняются, либо специальными чартерными рейсами, если потребуется. В стране действует общенациональный комендантский час, по крайней мере, до следующей недели.

В Индонезии более 2500 иностранных туристов оказались на Бали, самом известном из более чем 17 000 островов страны. Правительство предоставило всем туристам автоматическое продление визы – оно пошло на этот шаг после образования длинных очередей в иммиграционных службах.

«Это хорошая новость, это нам очень помогло», – сказал Рубен Эверт Эрнст, немец в отпуске со своим партнером, срок действия визы которого истекает через несколько дней.

Посетителям Таиланда не так повезло. Сотнями туристов, желающих продлить визу, толпились в пятницу под навесами с импровизированной иммиграционной службой, которые были открыты рядом с главным зданием на окраине Бангкока после того как там скопилось множество людей. Туристам не хватало места, чтобы держаться на расстоянии и оставаться в тени, поэтому большинство из них стояли вплотную друг к другу.

«Я проснулся сегодня в 5:30, чтобы приехать сюда вовремя, так что это очень тяжело», – сказал Мердок Багай из Сакраменто, Калифорния. «Предполагается что я турист наслаждающийся красивой природой. Ничего похожего на наслаждение Таиландом больше нет».

В Таиланде были закрыты торговые центры, бары, рестораны, общественные бассейны и многие другие места.

Пляжи Пхукета, по крайней мере, на данный момент, остаются открытыми. Это хорошая новость для российского туриста Виталия Курикова, который проводит дни, играя со своим сыном на белом песке пляжа Банг Тао.

«Если они закроют пляжи, я действительно не знаю, что делать», – сказал он.