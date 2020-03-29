Не паниковать! Главный психиатр страны дал советы, как не терять присутствие духа на карантине

29.03.2020, 8:11, Новости дня

Вполне практичные и осуществимые советы россиянам дал внештатный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе.

Россиянам приходится жить в новых для себя условиях, когда в их жизнь вошли такие понятия, как коронавирус, пандемия, самоизоляция, карантин. И это серьезное испытание для каждого, причем и моральное. Недаром в народе уже шутят: «После карантина на улицы выходят шизофреники с чистыми руками».

В связи с этим внештатный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе дал советы гражданам страны, чтобы не потерять присутствие духа в столь непростое время. Советов немного – всего шесть, но они вполне выполнимы.

Первый совет – высыпаться, так как недосып только усиливает стресс, при этом спать не менее 8 часов. Второй совет – питаться рационально: не переедать, не есть на ночь, побольше полезных продуктов, поменьше хоть и вкусного, но вредного.

«Мы можем есть не потому, что голодны, а потому, что заедаем тревогу», – цитирует специалиста сайт Е1.ru.

Третий совет – занятия физкультурой, причем врач рекомендует делать упражнения, которые человек может, потому что даже легкая физическая нагрузка полезна и снимает напряжение. Совет четвертый – как можно чаще отвлекаться на приятное, пусть даже на мелочи: перечитывайте любимые книги, слушайте любимую музыку.

Пятый совет – не верить соцсетям, потому что там чаще всего распространяют слухи, публикуют фейки, что только усиливает панические настроения. Лучше уж читать официальную информацию, тем более что сайтов для этого достаточно. Кстати, «Блокнот» печатает ежедневную динамику по коронавирусу как в России, так и в мире.

И самый главный – разработать план на случай Чрезвычайного положения. Для этого нужно держать документы в определенном месте, чтобы не искать их, обдумать местоположение каждого члена семьи, если вдруг кто-то заболеет и пр.