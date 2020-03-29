 

В первый день карантина москвичи весело жарили шашлыки

29.03.2020, 6:11, Новости дня

В Москве и всей России сегодня, 28 марта, фактический первый день карантина.

В Москве и всей России сегодня, 28 марта, фактический первый день карантина.

Закрыты рестораны, магазины, парки, жителям страны настоятельно рекомендовали оставаться дома, чтобы не разносить коронавирусную инфекцию. Но многие москвичи не вняли уговоров и весело «карантинились» на популярном столичном пляже в Серебряном Бору.

Десятки людей жарили шашлыки компаниями, сидящим близко друг к другу. Дистанцию (она должна быть не менее 2-х метров) явно соблюдали не все.

Тем временем в России насчитывается уже более 1200 заболевших, за день добавилось 228 случаев заражения COVID-19. В стране 28 марта начался карантин, пока не такой жесткий, как в Италии или Испании. А с 30 марта все российские границы будут закрыты.

Как сохранить рассудок здоровым в ситуации карантина, россиянам рассказал главный психиатр России Зураб Кекелидзе.

А тем временем коронавирус все менее кажется непобедимым, лекарство существует. Российские ученые нашли препарат, на основе которого можно выстроить схему лечения COVID-19.

Видео: MDK



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / SpaceX собирается отправить туристов в космос в 2021 году

11.03 / Экс-наставник “Партизана” Николич может сменить Семина в “Локомотиве”

27.02 / Врачи спасли от смерти пенсионерку, которая боролась с комаром

25.03 / В Китае мужчина умер от хантавируса. Украинский эпидемиолог заверила, что этот вирус не вызывает эпидемий

26.03 / В РФ провели уникальную операцию при участии итальянского врача

14.02 / ВЦИОМ: Президенту доверяют 71,3% опрошенных россиян

06.03 / Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел

25.02 / Суд снова оштрафовал дизайнера Коновалова, которому полицейские сломали ногу перед митингом 27 июля

26.03 / Захарова рассказа об отношении к российским военным в Италии

13.02 / “Манчестер Юнайтед” не пускает новичка на базу из-за угрозы коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска