В первый день карантина москвичи весело жарили шашлыки

29.03.2020, 6:11, Новости дня

В Москве и всей России сегодня, 28 марта, фактический первый день карантина.

В Москве и всей России сегодня, 28 марта, фактический первый день карантина.

Закрыты рестораны, магазины, парки, жителям страны настоятельно рекомендовали оставаться дома, чтобы не разносить коронавирусную инфекцию. Но многие москвичи не вняли уговоров и весело «карантинились» на популярном столичном пляже в Серебряном Бору.

Десятки людей жарили шашлыки компаниями, сидящим близко друг к другу. Дистанцию (она должна быть не менее 2-х метров) явно соблюдали не все.

Тем временем в России насчитывается уже более 1200 заболевших, за день добавилось 228 случаев заражения COVID-19. В стране 28 марта начался карантин, пока не такой жесткий, как в Италии или Испании. А с 30 марта все российские границы будут закрыты.

Как сохранить рассудок здоровым в ситуации карантина, россиянам рассказал главный психиатр России Зураб Кекелидзе.

А тем временем коронавирус все менее кажется непобедимым, лекарство существует. Российские ученые нашли препарат, на основе которого можно выстроить схему лечения COVID-19.

Видео: MDK