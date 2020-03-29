 

Елена Малышева раскритиковала приверженцев боди-позитива

29.03.2020, 8:09, Разное

Российская ведущая Елена Малышева отрицательно высказалась по отношению к такому явлению как боди-позитив, если речь идет о принятии полных тел. Об этом она пояснила в эфире программы на YouTube «А поговорить?» Ирины Шихман.
Елена Малышева вспомнила, как недавно смотрела видеоролик, где автор продемонстрировал двух девушек, одна из которых потеряла ногу, а вторая просто выражала гордость по поводу своего боди-позитива. Врач и ведущая назвала постыдным совмещение подобных факторов в одном ролике, потому как в первом случае человек не виноват, что стал инвалидом, и его нельзя не принимать в обществе. В другом случае девушка хвастается собственным боди-позитивом, что пошло, по мнению Малышевой.

По словам знаменитого деятеля медицины, она даже своих подчиненных подвергает обследованию, призывая сдавать анализы, чтобы потом иметь возможность привести себя в норму. Не так давно Елена Малышева изучила анализы одной из полных сотрудниц, и результаты оказались плачевными.«Это цена ожирения», – выразилась ведущая «Жить здорово!». По ее словам, лишний вес на сегодняшний день внесен в номенклатуру заболеваний, из-за которого развиваются инсульт, инфаркт, гипертония, онкология. Это существенная проблема, уверена Елена Малышева.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / В Петербурге автомобиль врезался в толпу пешеходов

13.02 / Озвучены новые цены на седан Toyota Corolla 2020 года

22.02 / Представлен первый фотодатчик для смартфонов на 64 Мп от OmniVision

23.03 / Huawei перевел серверы FusionServer Pro на Intel Cascade Lake

03.02 / Привидение или что-то иное попало на видео в больнице Гондураса

16.03 / Мнение: Восстание Спартака

27.03 / Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro+ и Mate Xs получили экраны производства BOE

10.03 / Мнение: На Киркорова готовятся завести уголовное дело “Об оскорблении чувств верующих”

07.02 / Исследователи рассказали о вреде электромобилей для окружающей среды

01.05 / Мнение: Письмо: “Шланговать устал, хотя мастерски владею этим искусством”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска