Елена Малышева раскритиковала приверженцев боди-позитива

29.03.2020, 8:09, Разное

Российская ведущая Елена Малышева отрицательно высказалась по отношению к такому явлению как боди-позитив, если речь идет о принятии полных тел. Об этом она пояснила в эфире программы на YouTube «А поговорить?» Ирины Шихман.

Елена Малышева вспомнила, как недавно смотрела видеоролик, где автор продемонстрировал двух девушек, одна из которых потеряла ногу, а вторая просто выражала гордость по поводу своего боди-позитива. Врач и ведущая назвала постыдным совмещение подобных факторов в одном ролике, потому как в первом случае человек не виноват, что стал инвалидом, и его нельзя не принимать в обществе. В другом случае девушка хвастается собственным боди-позитивом, что пошло, по мнению Малышевой.

По словам знаменитого деятеля медицины, она даже своих подчиненных подвергает обследованию, призывая сдавать анализы, чтобы потом иметь возможность привести себя в норму. Не так давно Елена Малышева изучила анализы одной из полных сотрудниц, и результаты оказались плачевными.«Это цена ожирения», – выразилась ведущая «Жить здорово!». По ее словам, лишний вес на сегодняшний день внесен в номенклатуру заболеваний, из-за которого развиваются инсульт, инфаркт, гипертония, онкология. Это существенная проблема, уверена Елена Малышева.