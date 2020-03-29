 

Главврач рассказал о находящихся на лечении в Коммунарке

29.03.2020, 8:08, Новости дня

В инфекционной больнице в Коммунарке на лечении состоит 330 человек, из них диагноз пневмония у 154 человек, сообщил главврач клиники Денис Проценко.

«Состоит на лечении 330. Из них:  с диагнозом пневмония – 154, в ОРИТ (отделении реанимации и интенсивной терапии) – 17 (на ИВЛ 7). За сутки поступило 12, выписано 10», – написал он в своем Facebook.

Накануне сообщалось, что в РФ за сутки зарегистрировано 228 случаев коронавируса в 26 регионах. Всего в стране 1 тыс. 264 заболевших в 62 регионах.

В стране ввели ряд ограничений, которые должны помешать распространению новой коронавирусной инфекцией.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.03 / Стало известно о стрельбе во время спецоперации ФСБ в Уфе

07.02 / «Союз» с 34 спутниками OneWeb стартовал с космодрома Байконур

12.02 / Песков опроверг сведения о предложении Путина Лукашенко объединить Россию и Белоруссию

27.02 / Geely показала роскошный кроссовер FY11

06.02 / Трамп: Когда вас подвергают импичменту ни за что, вы должны любить людей? Это нелегко. Я пытаюсь научиться

21.02 / В РФ создан пенопласт для обшивки космических кораблей

19.02 / Минюст США сообщил об аресте обвиненного в работе на Москву мексиканца

11.03 / Из временного госпиталя в Ухане выписали последних пациентов

21.03 / Оперштаб уточнил данные по заболевшим в России

24.03 / В мире от коронавируса умерли 16 557 человек, вылечились – 101 794

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска