Провинция Хубэй восстановила авиасообщение после вспышки коронавируса

29.03.2020, 8:08, Новости дня

Китайская провинция Хубэй, в которой началась вспышка коронавируса COVID-19, возобновила прерванное 63 дня назад авиасообщение, сообщили СМИ.

Открывается более 100 рейсов 25 авиакомпаний, за один день все авиабилеты раскуплены, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в провинции Хубэй за сутки не выявили ни одного случая заражения, скончались пятеро. Всего в мире зафиксировано 571 тыс. 678 случаев коронавируса, умерли 26 тыс. 494 человека. В Китае – 81,5 тыс. заражений, 3,3 тыс. умерли.