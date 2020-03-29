Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн уверен, еще не появился способный его «победить» вирус

29.03.2020, 7:53, Разное

Рок-музыкант Тилль Линдеманн обратился к Instagram-фолловерам после того, как попал в больницу с подозрением на коронавирус. Фронтмен Rammstein сделал тест, и диагноз не подтвердился. Артист уверен, еще не создан вирус, способный его победить.

По данным издания Bild, Лиддеман был госпитализирован в одну из больниц Берлина из-за повышенной температуры. Музыканта с диагнозом пневмония, определили в палату интенсивной терапии, где он провел ночь, а затем перевели другое отделение. Знаменитость допускал, что мог заразиться коронавирусом, однако анализы показали обратное.

Линдеманн уверен, вирус, способный «победить» его, пока не появился. Для уверенности 57-летний солист Rammstein вскоре намерен сделать еще один тест на COVID-19.