 

Не те маски. В Италии священник провел онлайн-службу с фильтрами Facebook

29.03.2020, 7:45, Новости дня

Итальянский священник случайно активировал видеофильтры в Facebook, когда начал онлайн-трансляцию богослужения из-за коронавируса. Об этом 25 марта пишет Daily Mail.

Спустя несколько секунд после начала трансляции на голове священнослужителя появился цифровой шлем трансформера.

Среди других фильтров, появившихся на видео, – анимированные гантели,  падающие желтые конфетти, солнечные очки на лице священника.

В какой-то момент у него появляется длинная седая борода, а затем и вовсе лицо обрастает кошачьей шерстью.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса к 26 марта, в Италии заразились коронавирусом более 80 тыс. человек, 8215 – погибли.

С 11 марта в стране действуют строгие карантинные меры, она занимает первое место по количеству умерших и второе место по количеству зараженных после Китая и США.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 27 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 551 тыс., из них 24 906 человек умерли, более 127 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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