Резников: Вряд ли Рада соберется, чтобы проголосовать закон о земле, это может быть воспринято, как использование момента

29.03.2020, 7:45, Новости дня

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что Верховная Рада не будет в условиях карантина голосовать за законопроект о рынке земли. Такое мнение он высказал в программе “БАЦМАН” главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман.

Он отметил, что в 2015–2015 годах был секретарем Киевсовета, “поэтому ментальность депутатского корпуса ему более чем известна”.

“120 депутатов, 450 депутатов – небольшая, в общем-то, разница. Мне кажется, что вряд ли они будут собираться для того, чтобы проголосовать закон о рынке земли, невзирая на его актуальность, необходимость и ожидания наших западных партнеров, в том числе МВФ, потому что это может быть воспринято в обществе, что они хотят воспользоваться моментом”, – сказал Резников.

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По его мнению, земельная реформа важна и очень нужна государству.

“Я лично в нее верю и считаю, что она нужна. Когда хорошие вещи делаются, не надо их делать, чтобы это вызывало сомнения в процедуре. В Киевсовете за спиной меня называли Мистер Процедура. В принципе, любое позитивное решение для города можно принять с соблюдением процедуры, без шалостей. Если ты юрист, то всегда можешь найти возможность чего-то добиться, не нарушая процедуры”, – сказал вице-премьер.

ВИДЕОАудио: Дмитрий Гордон / YouTube

16 марта спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент из-за распространения коронавирусной инфекции изменит график работы, поэтому 17–20 марта и 31 марта – 3 апреля будут не пленарные сессии, как предусмотрено календарным планом, а работа в комитетах.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что изменение графика работы Рады недопустимо, поскольку парламент должен рассматривать жизненно важные для экономики страны законы, в том числе о земельной реформе.

В первом чтении Рада приняла законопроект №2178-10 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения” 13 ноября 2019 года. Ко второму чтению к законопроекту подали 4018 поправок. По данным “Украинской правды”, депутатам осталось рассмотреть 720 поправок. Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года.

Зеленский говорил, что принятие законопроекта является одним из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом и выделения кредита на общую сумму около $5,5 млрд.

Кабинет Министров Украины 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В Украине, по информации Министерства здравоохранения на утро 26 марта, лабораторно подтверждено 156 случаев заболевания COVID-19, пять человек скончались (после этого местные власти заявляли о новых случаях инфицирования).