 

Сутки в ООС. Боевики 15 раз обстреляли украинские позиции, двое военнослужащих ранены – штаб

29.03.2020, 7:45, Новости дня

За минувшие сутки российские незаконные вооруженные формирования 15 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, вследствие этого ранены двое военнослужащих, сообщил 29 марта в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил.

11 обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.

“Неподалеку от Красногоровки враг дважды обстрелял украинские позиции из 120 мм минометов, выпустив 24 мины. Вблизи Водяного оккупанты два раза осуществили обстрел опорных пунктов подразделений ООС из минометов калибра 120 мм и 82 мм, выпустив всего 23 мины, а также вели огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. В районе Песок враг выпустил девять мин из 120 мм минометов, а неподалеку Павлополя вел огонь из миномета калибра 82 мм с использованием пяти мин”, – говорится в сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” незаконные формирования четыре раза обстреляли позиции ООС. В частности, рядом с Орехово противник выпустил пять мин 120-го калибра.

Применение минометов данного калибра запрещено Минскими соглашениями, напомнили в штабе ООС.

“В ответ подразделения Объединенных сил дежурными огневыми средствами заставили вооруженные формирования Российской Федерации прекратить провокационные обстрелы”, – подчеркнули в штабе.

Зведення станом на 07:00 29 березня 2020 року#ООС #операція_ОС #ранкове_зведення 28 березня збройні формування…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Laupäev, 28. märts 2020

28 марта сообщалось, что двое украинских бойцов получили пулевые ранения, состояние одного из них – тяжелое.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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