 

Сингапур: за нарушение карантина – лишение гражданства

29.03.2020, 7:36, Новости дня

За грубые нарушения домашнего карантина, введенного на фоне распространения коронавируса, власти Сингапура лишили паспорта местного жителя.

По данным управления иммиграции и контроля республики, 19 марта 53-летний Го Илья Виктор прибыл на пароме в Сингапур из Индонезии. Ему сразу же было вручено предписание о домашней изоляции на 14 суток, но в тот же день мужчина вновь отправился в Индонезию. При выезде из Сингапура ему было вынесено предупреждение о нарушении режима изоляции и соответствующем наказании, несмотря на которое нарушитель покинул страну, а 24 марта вновь попытался въехать в республику.

Учитывая тяжесть проступка, совершенного с умыслом, было принято решение о лишении мужчины паспорта, передает ТАСС. Правительство Сингапура намерено предпринимать самые суровые меры в отношении нарушителей режима изоляции, за такие правонарушения им грозит штраф в размере 10 тысяч сингапурских долларов (7 тысяч долларов США) и/или тюремное заключение на срок до 6 месяцев. Иностранцы после отбытия наказания будут депортированы из страны.

В настоящее время все прибывающие в Сингапур должны находиться на строгом 24-дневнем домашнем карантине, с 23 марта местные власти полностью закрыли страну для въезда и транзита иностранцев, не имеющих разрешений на постоянное проживание.

К настоящему времени число инфицированных в городе-государстве превысило 800 человек, почти 200 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц. Первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован в Сингапуре 23 января, за это время скончались два человека.



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