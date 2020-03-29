 

На Москву надвигается непогода

29.03.2020, 7:36, Новости дня

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в понедельник, 30 марта, москвичей ожидают значительное похолодание, дождь, метель, гололедица и налипание мокрого снега.

Температура и ночью, и днем опустится до почти нуля градусов, это связано с прохождением ярко выраженного холодного фронта, передает ТАСС. Роман Вильфанд отметил, что погода будет совершенно некомфортной, такой, о которой говорят: "Хороший хозяин собаку на улицу не выгонит".

В связи с метелью в Москве установится небольшой временный снежный покров, который растает к концу недели. Улучшаться погода начнет во вторник: снег будет небольшим, а дневные температуры составят от 2 до 4 градусов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / СТРАНА – украинский депутат с кошельком за $1250 пожаловался на высокие цены в столовой Верховной рады

15.02 / На Украине завели дело из-за «захвата» российскими пограничниками судна в Азовском море

05.02 / Роспотребнадзор исключил распространение инфекции из центра для эвакуируемых из Китая

17.02 / “Скучаю по вам, не сплю, не ем”. Богдан опубликовал пляжное фото

24.03 / Вторая россиянка заразилась коронавирусом на Кубе

11.03 / Силовики в Крыму проводят обыски в домах крымских татар – активисты

22.03 / В мире: Медицинский спецназ РФ спасет Италию от смерти

07.02 / Ученые смогли улучшить производительность батареи

26.02 / Вступили в силу новые правила применения оружия при охране воздушных границ РФ

26.02 / Тело мужчины нашли в чане с водой в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска