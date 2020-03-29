 

Стало известно о приостановке Россией и США инспекций в рамках СНВ-3

29.03.2020, 7:30, Новости дня

Инспекционная деятельность в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) приостановлена из-за коронавируса, сообщил глава американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл.

Кимболл ссылался на свои дипломатические источники и источники в американском Конгрессе, передает ТАСС.

Он заявил, что инспекции решено приостановить до мая. Также стороны отложили заседание консультативной комиссии, которое должно было состояться в марте. 

Напомним, руководитель стратегического командования ВС США Чарльз Ричард на слушаниях в Конгрессе заявил, что РФ в целом соблюдает договор СНВ-3.

МИД РФ сообщил о невозможности выработать новые договоренности до конца действия СНВ-3 даже при желании сторон.

В начале февраля советник Белого дома по нацбезопасности Роберт О’Брайен заявлял, что США рассчитывают на «серьезное» обсуждение сокращений ядерных запасов с Россией и Китаем, а глава МИД РФ Сергей Лавров призывал продлить СНВ-3 хотя бы «ради репутации» РФ и США.



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