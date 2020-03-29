Определена температура уничтожения коронавируса

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29.03.2020, 7:30, Разное

На протяжении продолжительного времени коронавирус остается нестабильным при температуре от четырех градусов. Он выживает на высоких уровнях в течение семи дней при комнатной температуре. К такому выводу пришли исследователи из Гонконга.
Как отмечают эксперты, воздействие на вирус температурой в 56 градусов убивает его в течение получаса. Показатель в 70 градусов уничтожает патоген уже через пять минут.

Исследование специалистов из Гонконга показало, что коронавирус способен находиться на внешней стороне масок до одной недели, поэтому исследователи потребовали обрабатывать их в обязательном порядке, для дезинфекции используя вещества с содержанием хлора. Эксперты из США изучили уровень содержания инфекции на коробках, в которых пересылают почтовые отправления, и определили, что спустя сутки на картоне не оставалось жизнеспособных патогенов.

Ученые из Азии сумели обнаружить, что в результате обработки дезинфицирующим препаратом любая поверхность освобождалась от вируса на протяжении уже пяти минут. Врачи также утверждают, что у обычных бумажных газет имеется довольно незначительный риск передачи патогена, так как они стерильны по причине особенностей процесса производства и печати.



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