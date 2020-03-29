 

Лидер Little Big опубликовал «карантинную» версию песни «I’m ok»

29.03.2020, 7:16, Новости дня

Лидер группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в соцсетях видео с исполнением песни «I’m ok (quarantine version)».

На видео Прусикин достает из футляра градусник, после чего начинает отбивать пластиковым контейнером по руке ритм песни, напевая ее. Прусикину аккомпанируют, используя в качестве инструментов стеклянные емкости, передает РИА «Новости».

Накануне шоу «Вечерний Ургант» и «Музыкальная студия Александра Гудкова» представили клип «Самоизоляция», в котором снялись российские и украинские звезды, в том числе Прусикин.

Напомним, организаторы «Евровидения-2020» заявили об отмене 65-го музыкального конкурса в Роттердаме из-за коронавируса. Россию на «Евровидении» должна была представлять группа Little Big с песней Uno, которая считалась одним из фаворитов конкурса.

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Публикация от Ilia Prusikin / Илья Прусикин (@iliyaprusikin) 25 Мар 2020 в 8:49 PDT



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