Врач Эрика Баум посоветовала, как сохранить бодрость в период самоизоляции

29.03.2020, 7:09, Разное

Время, проведенное в домашней самоизоляции, может оказаться для многих очень сложным как в физическом, так и психологическом плане. Врач общей практики Эрика Баум, возглавляющая Немецкое общество общей и семейной медицины, посоветовала, как остаться бодрым в этот период.

Одной из причин повседневной усталости может оказаться недостаток сна, но, к подобному эффекту, предупреждает эксперт, приводит и его переизбыток. Взрослым рекомендуется спать 6-8 часов для полноценного отдыха, а восстановить работоспособность в течение дня поможет 20-минутный сон. Стрессы и постоянное напряжение могут привести к бессоннице и негативно повлиять на самочувствие, а плохое настроение истощает запасы энергии. Специалист советует разнообразить повседневную жизнь: читать интересные книги, больше общаться с семьей, смотреть фильмы, заниматься своим хобби.

Алкоголь или снотворное не обеспечат человеку полноценный сон, поэтому следует от них отказаться. Если без данных средств в период домашней самоизоляции не удается уснуть, необходимо проконсультироваться с врачом – возможны проблемы со здоровьем.

Не рекомендует Баум есть на завтрак сладости, поскольку этот источник энергии вызывает как резкий всплеск производительности, так и ее быстрое падение. Лучшим способом “подзарядить” организм является употребление продуктов с клетчаткой и сложными углеводами. Можно приготовить себе утром кашу с фруктами.

Важно, находясь в домашней самоизоляции, больше двигаться, заниматься спортом не менее 150 минут в неделю. Физические нагрузки стимулируют обмен веществ и кровообращение.