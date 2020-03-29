 

Максим Галкин в юмористической манере раскритиковал жалующихся на усталость звезд

29.03.2020, 6:53, Разное

Известный юморист Максим Галкин разместил на своей странице в Instagram видеоролик, в котором он в свойственном ему комедийном жанре подверг критике звезд шоу-бизнеса, часто жалующихся на усталость. Публикация вызвала противоречивые отзывы подписчиков.
Стоит отметить, что даже непродолжительный видеоролик “о звездах” артист комического жанра снял в весьма театрализованной манере, в нарядном фартуке находясь перед кухонной мойкой в процессе соответствующей “работы” с грязной посудой. В кадрах видео Галкин высказал недоумение по поводу, в первую очередь, фотомоделей, которые, по его мнению, чересчур преувеличивают тяжесть своей занятости, описывая таковую в своих микроблогах. По его мнению, уход за собой в косметических салонах и фитнес-залах вовсе не является причиной большой усталости. Впрочем, “досталось” от юмориста и коллегам-мужчинам: их актер иронически “сравнил” с шахтерами, которые после тяжелой смены в шахте первым делом делятся в своем аккаунте Instagram собственными переживаниями. Не забыл супруг Аллы Пугачевой упомянуть и себя, признавшись, что, устав от забот, вряд ли станет уделять время постам в соцсетях, а сразу отправится спать.

Примечательно, что среди фолловеров Максима Галкина нашлись как поддержавшие его публикацию, так и упрекнувшие юмориста в излишней “театральности”. Так, сразу несколько подписчиков, увидев актера за мойкой, с сарказмом поинтересовались у него, почему он не использует свою любимую посудомоечную машину. Тем не менее, за считанные часы видеоролик заинтересовал более 65 тысяч посетителей страницы, просмотревших его.



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