Создан робот-пылесос Midea VCR15 со встроенным «антивирусом»

29.03.2020, 6:53, Разное

Компания Midea выпустила робот-пылесос модели VCR15, изюминкой которого стало наличие встроенного «антивируса». Устройство производит обработку напольного покрытия при помощи ультрафиолета.

Ключевой особенностью Midea VCR15 является наличие встроенного лампы. Она помогает уничтожать в помещении бактерии. За счет наличия специального резервуара под жидкость, роботизированный пылесос может провести влажную уборку с использованием дезинфицирующего состава. Для проведения данного процесса без создания помех для домашних работ, можно установить для пылесоса специальный график работы. В таком случае он станет наводить порядок в период отсутствия дома жильцов.

Встроенный аккумулятор на 2 тысячи мАч обеспечивает работоспособность пылесоса в течение 100 минут. По словам разработчиков, после падения уровня заряда до определённой отметки робот самостоятельно обнаружит док-станцию, подключённую к электросети и продолжит исполнение задачи после восполнения заряда батареи.

В целях ориентирования в пространстве помещения пылесос использует встроенную систему картографирования, а также комплект сенсоров, которые предотвращают столкновения с мебелью либо падение с лестницы. Аппарат имеет возможность забраться на высокий порог либо ковровое покрытие. В этом ему помогают специальная форма щёток, которая не цепляется за провода и ворс. Контроль робота проводится при помощи сенсорной панели либо включенного в комплект пульта дистанционного управления. Приобрести Midea VCR15 можно на площадке AliExpress за $123,15.