Дочь Заворотнюк в связи с COVID-19 вспомнила слова Бунина об интеллигентах

29.03.2020, 6:48, Новости дня

Комментируя ситуацию с коронавирусом, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна вспомнила слова писателя Ивана Бунина об интеллигентах и народных бедствиях.

Она процитировала «Окаянные дни» Бунина, который иронично рассуждал о критике Александре Скабичевском и литераторах в целом, передает РИА «Новости».

«Страшно сказать, но правда: не будь народных бедствий, тысячи интеллигентов были бы прямо несчастнейшие люди. Как же тогда заседать, протестовать, о чем кричать и писать? А без этого и жизнь не в жизнь была», – писал Бунин.

Анна Заворотнюк в Instagram заявила, что «в такие минуты, когда карантин вынуждает нас сидеть по домам, с ним трудно не согласиться».

По словам Заворотнюк, «на дворе весна и хочется видеть солнышко, радоваться лучам и наблюдать как пробужаются деревья и земля будто дышит теплом».

Она также вспомнила стихотворение Бунина «Как в апреле по ночам в аллее…».

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