Дочь Заворотнюк в связи с COVID-19 вспомнила слова Бунина об интеллигентах
29.03.2020, 6:48, Новости дня
Комментируя ситуацию с коронавирусом, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна вспомнила слова писателя Ивана Бунина об интеллигентах и народных бедствиях.
Она процитировала «Окаянные дни» Бунина, который иронично рассуждал о критике Александре Скабичевском и литераторах в целом, передает РИА «Новости».
«Страшно сказать, но правда: не будь народных бедствий, тысячи интеллигентов были бы прямо несчастнейшие люди. Как же тогда заседать, протестовать, о чем кричать и писать? А без этого и жизнь не в жизнь была», – писал Бунин.
Анна Заворотнюк в Instagram заявила, что «в такие минуты, когда карантин вынуждает нас сидеть по домам, с ним трудно не согласиться».
По словам Заворотнюк, «на дворе весна и хочется видеть солнышко, радоваться лучам и наблюдать как пробужаются деревья и земля будто дышит теплом».
Она также вспомнила стихотворение Бунина «Как в апреле по ночам в аллее…».
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет