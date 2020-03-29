Лукашенко о своем графике во время пандемии: Лучше умереть стоя, чем жить на коленях

29.03.2020, 6:30, Новости дня

28 марта президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в хоккейном матче и ответил на вопрос телеканала ОНТ о его графике во время распространения коронавируса.

Журналистка спросила: “Можно ли сказать, что война войной, а хоккей – по расписанию?”

“Нет, надо сказать, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях”, – заявил Лукашенко.

По словам президента, он не понимает, зачем отказываться от выхода на хоккейную площадку.

“Можно, но зачем? Я не понимаю. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают. И я тоже не вижу, это холодильник. Здесь самое лучшее здоровье. Лучше, чем спорт, особенно лед. Антивирусное лекарство, самое настоящее”, – объяснил Лукашенко.

Госагентство БЕЛТА сообщила, что 28 марта хоккейная команда президента Беларуси выиграла у команды из Гродненской области со счетом 12:3 и стала финалистом соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 28 марта, общее количество инфицированных в мире достигло 618 тыс., из них 28 823 человека умерли, более 135 тыс. выздоровели.

В Беларуси зарегистрировано 94 случая COVID-19, 32 человека вылечилось. Летальных случаев нет.