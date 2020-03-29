Названа возможная дата открытия Олимпийских игр в Токио

29.03.2020, 6:30, Новости дня

СМИ сообщили, на какую дату организаторы могут запланировать открытие Олимпийских игр в Токио, отложенных из-за коронавируса.

Организаторы рассматривают возможность проведения их открытия 23 июля 2021 года, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

Источник NYT заявил, что экстренная встреча Международного олимпийского комитета для обсуждения данной темы пройдет в воскресенье.

Напомним, МОК объявил о переносе Олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.