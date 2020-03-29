МИД Украины: Украинцы могут вернуться из ЕС на авто по транзитным коридорам

29.03.2020, 6:30, Новости дня

В связи с закрытием украинских границ из-за коронавируса, по состоянию на 28 марта попасть в Украину можно через определенные пункты пропуска. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в Telegram-канале “Коронавірус: Інформація від МЗС”.

Из Германии, Чехии и Австрии вернуться в Украину можно по транзитному коридору через Австрию и Венгрию:

транзит из Германии возможен по трассе А1 Мюнхен – Зальцбург, работающей с 17.00 до 1.00;

возвращение из Австрии возможно по трассе А1, которая работает с 17.00 до 1.00;

в Венгрию можно попасть через пункт пропуск “Никелсдорф” – “Хедьешхалом”. Транзитный коридор работает с 21.00 до 5.00;

въезд в Украину только через пункт пропуска “Чоп” – “Захонь”.

Граждане, возвращающиеся из Беларуси, России, Словакии, Румынии и Польши, могут попасть в Украину только через пункты пропуска, которые числятся открытыми на специальной карте Государственной таможенной службы и обозначены зеленым.

Из Литвы и Латвии вернуться в Украину можно только через Беларусь.

Из Сербии возможен транзит через Румынию. Для этого посольство Украины в Румынии должно заблаговременно предоставить МИД Румынии список граждан, которые планируют осуществить транзит.

На некоторых пропускных пунктах нет возможности пересечения границы пешком. Информация об этом также размещена на интерактивной карте Государственной таможенной службы.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

23 марта Министерство иностранных дел Украины призвало граждан, которые находятся за рубежом, вернуться домой в ближайшие пять дней. Страна прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта. МИД рекомендует соотечественникам, которые находятся за границей, не покупать авиабилеты на рейсы, запланированные на даты после 27 марта, а по возможности остаться в стране пребывания.

С начала вспышки коронавируса в Украину из-за границы вернулось около 110 тыс. граждан страны.

По данным на 28 марта, число жителей Украины с подтвержденным диагнозом COVID-19 составило 311 человек.