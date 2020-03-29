«Включайтесь уже!»: Лариса Гузеева обматерила не соблюдающих самоизоляцию людей

29.03.2020, 6:30, Разное

Лариса Гузеева опубликовала в Instagram-аккаунте гневное видеообращение с призывом к соотечественникам. Актриса, используя матерные слова, заявила, что она возмущена беспечностью людей, толпами гуляющих по Москве в период угрозы коронавируса.

Знаменитость рассказала, что проезжая по улицам столицы на собственном автомобиле, была удивлена, как много соотечественников вышли на прогулку. На улицах города Гузеева видела и детей, и входящих в группу риска заражения коронавирусом стариков, и теперь ее «разрывает от возмущения», из-за чего она не смогла подобрать нормальных слов и даже перешла на нецензурную брань.

«Дело серьезное!» – предупредила актриса, умоляя людей задуматься над здоровьем своим и окружающих, ценить жизнь. «Сидите дома!» – призвала телеведущая россиян. Знаменитость признает, что это очень скучно, но она всегда находит способ «развлечь себя и своих близких». «Включайтесь уже!» – добавила Гузеева.