Как живут в условиях коронавируса в разных уголках мира

29.03.2020, 6:18, Новости дня

Президент США Дональд Трамп не станет вводить карантин в Нью-Йорке и в двух соседних штатах. По словам главы Белого дома, он не видит в этом необходимости. Нью-Йорк — один из эпицентров распространения коронавируса в США. Заболевших там свыше 30 тысяч — четверть от всего числа инфицированных в стране. Всего же в мире COVID-19 обнаржили более чем у 650-ти тысяч человек.

Горы Спил в провинции Измир, 651 метр над уровнем моря. Опушка леса рядом с вишневым садом. И домик на дереве. С кухней под открытым небом и проведенным водопроводом. Так теперь выглядит самоизоляция по-турецки. По крайней мере – для троих друзей из Манисы.

"Здесь, на природе, мы чувствуем себя в безопасности, так как находимся вдали от других людей. Каких-то особых трудностей нет, ведь у нас здесь все есть. Огонь и вода. Электричества, конечно нет, поэтому приходится осуществлять вылазки в город. Если кто-то из нас там подхватит вирус – мы просто скинем его из домика на дереве и отправим в город лечиться", — рассказывает Алихан Сайюлир, житель дома на дереве.

В отличие от остальных жителей Турции, у троих друзей из Манисы свободы куда больше. Хотя бы в вопросе передвижения и активности – в их распоряжении не ограниченная стенами квартира, а целый лес. Сам дом построили на скорую руку из отходов производства.

"Мы спим втроем в одной комнате. У нас есть план построить рядом еще один дом на дереве. Мы сделаем мостики между домами, чтобы можно было переходить. Скоро начнем работу", — рассказывает Семих Йигит, житель дома на дереве.

От такой изоляции в лесу явно бы не отказались многие итальянцы, которые на карантине проводят уже третью неделю. Тем не менее, на спад эпидемия идти отказывается. За сутки в стране зафиксировали почти 900 смертей от каронавируса, а количество зараженных увеличилось более чем на 3000. Пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями призывают все-таки оставаться дома. Продукты — принесут на дом.

"Наше преимущество – волонтеры. Структуры гражданской защиты уже мобилизованы. А волонтеры привлекаются для закупки продуктов для людей, которые сами не могут пойти в магазин. Мы будем готовы раздавать продуктовые пайки в случае необходимости", — сообщил Анджело Боррелли, глава Департамента гражданской защиты Италии.

Тем временем австрийцы, которые едва успели отправиться на карантин, тут же поспешили его нарушить. В Вене, соблазненные весенним солнцем и теплой погодой, жители высыпали на улицы – о соблюдении дистанции и ношении масок речи не идет. Не пугает ни коронавирус, ни штраф за нарушение карантина в 2 тысячи евро.

В португальском Порто – при той же температуре, что и в Вене – местные жители по сравнению с австрийцами стали настоящим образцом дисциплины во время карантина. Но полиция от патрулирования не отказывается – в том числе и при помощи дронов.

Впрочем, разбираться в эти дни полицейским приходится не только с нарушителями карантина. Во многих странах, где ввели ограничения на перемещения, отметили рост сообщений о домашнем насилии. В испанской Каталонии в первые дни карантина количество таких звонков в полиции возросло на 20%.