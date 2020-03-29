Джонсон предупредил британцев об ухудшении ситуации с коронавирусом

29.03.2020, 6:08, Новости дня

Ситуация с распространением коронавируса ухудшится, сообщил глава правительства Великобритании Борис Джонсон.

Он заявил, что «ситуация ухудшится, прежде чем начнет улучшаться». Джонсон заявил, что предпринимаются «правильные» шаги. По его словам, чем «четче придерживаться правил», тем меньше будет жертв и «тем быстрее жизнь вернется в нормальное русло», передает ТАСС.

Джонсон поблагодарил медиков и призвал жителей страны не выходить из дома. Если британцы останутся дома, они помогут «защитить национальную систему здравоохранения и спасти жизни», сказал премьер.

Текст его письма будет разослан по 30 млн адресов в Великобритании, на это выделено 7 млн долларов. С письмом британцы получат рекомендации и описание характерных симптомов коронавируса.

Напомним, в Британии от коронавируса умерли больше 1 тыс. человек.

Джонсон объявил о введении карантина. Сам он также заразился коронавирусом.