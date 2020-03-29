Эксперты назвали признаки скорой поломки АКПП автомобиля

29.03.2020, 5:53, Разное

Эксперты составили список признаков, указывающих на повышенную вероятность скорой поломки АКПП автомобиля. Среди самых заметных «симптомов» можно отметить появление заметных рывков, вибраций и толчков при движении по дорогам без усложнённого рельефа.

Такие признаки говорят о возможных проблемах в работе гидравлического блока автоматической трансмиссии. В первое время подобные толчки могут оставаться незначительными, однако при сохранении проблемы в течение длительного срока, они станут лишь сильнее. Другим указанием на негативные процессы в работе важного узла транспортного средства является протечка смазочного материала. Подобное случается вследствие повреждения либо износа изготовленных из резины уплотнителей.

Выявить утечку масла можно при тщательном обследовании авто во время его пребывания на подъёмнике. В случае игнорирования проблемы собственника ожидает дорогостоящий ремонт, однако своевременное принятие мер помогает исправить ситуацию в достаточно долгосрочной перспективе. В случае, когда автомобиль, оснащенный АКПП, не способен тронуться с места либо показывает пробуксовку при движении, можно говорить о нескольких причинах появления проблемы. В первую очередь следует рассмотреть возможность износа фрикционных дисков в конструкции трансмиссии. Другой потенциальной проблемой является гидроблок. Проблема может появиться при заедании одного из клапанов.

Также к признакам скорой поломки АКПП можно отнести появление нехарактерных вибраций и звуков, которые становятся заметнее при повышении частоты работы двигателя. Это может указывать на ряд проблем, включая перегрев фрикционных дисков и недостаток в регулировке рычага привода «автомата». При появлении ситуации с ошибочным переключением установленного режима езды или полной блокировкой функций трансмиссии, есть смысл говорить о неполадках в работе управляющего блока АКПП. Зачастую данный элемент не проходит ремонт, а непосредственно меняется на новый.

В случае ухудшения динамических параметров автомобиля нужно обратить особое внимание на состояние и функциональность гидравлического трансформатора. Неполадки в соответствующем узле конструкции транспортного средства можно выявить во время проведения замены трансмиссионной жидкости. При наличии проблемы в поддоне появится стальная стружка.