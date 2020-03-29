Мнение: Правительство РФ выкупило активы “Роснефти” в Венесуэле

29.03.2020, 5:42, Разное

Правительство РФ выкупило у "Роснефти" все активы в Венесуэле. "Роснефть" свою деятельность в Венесуэле сворачивает.

Причины достаточно очевидны.

1. "Роснефть" выводят из под американских санкций, а венесуэльские проекты теперь будут иметь уже практически прямой государственный "окрас".

2. В свете падения цен на нефть и падения стоимости самой "Роснефти", выкуп активов "Роснефти" в Венесуэле может выглядеть как форма опосредованной поддержки Сечина.

В целом, вполне очевидно, что РФ намеревается и дальше поддерживать чавистов в Венесуэле и сворачивать там свое присутствие не собирается.

Новая дочерняя государственная компания, которой будут переданы активы "Роснефти", продолжит свою работу в Венесуэле.и как представляется, ей будет плевать на американские санкции, как плюет на санкции банк "Россия" работающий в Крыму.

Все это очень напоминает "крымские" схемы некоторых российских компаний, которых формально в Крыму нет, но которые там оперируют через искусственно созданные дочерние компании (вроде местных операторов связи, которые де-факто являются прокладками операторов вроде МТС), которым на американские санкции по барабану.

И еще такой момент. В свое время кредит от "Роснефти" здорово помог Венесуэле пережить самые черные дни экономического кризиса. Значительную часть кредита правительство Мадуро уже погасило, но насколько я помню, там еще кусок кредита не выплачен – интересно, его будут гасить "Роснефти" или вместе с активами передадут новой компании?