 

Россия решила полностью закрыть границы из-за ситуации с коронавирусом

29.03.2020, 5:39, Разное

Российский премьер Михаил Мишустин распорядился полностью закрыть границы страны из-за ситуации с коронавирусом. Документ опубликован на сайте правительства.

Границы будут закрыты с 30 марта. Движение будет ограничено через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска. Исключение решили сделать в том числе для:

  • дипломатов и членов их семей,

  • экипажей разных судов,

  • россиян, выезжающих из страны из-за смерти близкого родственника,

  • жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами,

  • людей, проживающих в Калининградской области.

    • Въезд иностранцев в Россию ограничен с 18 марта до 1 мая. Полеты во многие страны с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу тоже сокращены.

    На вывоз россиян из других государств в связи с пандемией из резервного фонда правительства решили выделить 1,5 млрд рублей. Вывозить туристов прекратят 31 марта.

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    На территории России, по последним данным, зафиксировано 1264 случая заражения коронавирусом. В Москве скончались пять человек, еще один умер в Петербурге.

    Из-за ситуации с COVID-19 президент Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. В ряде российских регионов с 28 марта закрыты рестораны, кафе и другие заведения, требующие личного присутствия граждан.

    Источник: Новая газета



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