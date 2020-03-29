 

Аваков призвал не бояться госпереворота на Украине

29.03.2020, 5:30, Новости дня

Жителям Украины можно не бояться государственного переворота, сообщил глава МВД страны Арсен Аваков.

По его словам, данную тему «раздувают идиоты», пишут Vesti.ua.

Аваков заявил, что «будет счастлив заниматься тем, что нравится, а не обслуживать товарищей, которые чего-то боятся, а затем просят «вот сейчас спасите нас».

Он заверил, что на Украине «есть компетентные люди», за эти «качества» Аваков «уважает своих сотрудников».

Аваков подчеркнул, что как один из самых опытных министров может и будет высказывать свою точку зрения. 

«А президент у нас выполняет свою функцию, и у нас хороший президент», – считает он.

Также министр сказал, что во главе правительства Украины «тоже не дурак, а трудолюбивый, адекватный человек».

«Поэтому не бойтесь переворота», – сообщил глава МВД Украины.

Он сказал: «Если переворот будет, мы его преодолеем в интересах украинского народа».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что украинский президент Владимир Зеленский совершает на Украине очередной государственный переворот.



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