 

Путин избавляется от инакомыслящих россиян с помощью открытых границ – Слава Рабинович

29.03.2020, 5:10, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин использует открытые границы страны для избавления от недовольных его режимом. Такое мнение российский финансист и блогер Слава Рабинович выразил “Фактам” в интервью, часть которого была опубликована 28 марта.

“При советской власти открытости границ не было, соответственно, нужно было подавлять инакомыслящих силовым способом. Сейчас, если ты недоволен, то можешь уезжать. В принципе, из 100 тыс. человек, которые были на Болотной [площади в Москве] и на Сахарова в 2011–2012 годах, я уверен, в России не находятся уже тысяч 70. Просто выросли новые поколения, которые стали на их место и выходят на улицы, участвуют в акциях с 2016–2017 годов”, – сказал он.

Блогер считает, что эмиграция “для Путина – это достаточно гибкий инструмент”. Он связал протестные акции в РФ с объявлением в 2011 году Путиным намерения баллотироваться на очередной президентский срок на выборах 2012 года.

“Эмиграция из России набирает обороты, она реально гигантская. В израильском посольстве в Москве, в израильском консульстве в Санкт-Петербурге – огромные очереди, чтобы получить электронное место на так называемое репатриационное интервью для получения вида на постоянное жительство в Израиле. Колоссальное количество людей с какими-либо еврейскими корнями ринулись в посольство и консульства Израиля по всей России для этой процедуры. Большое количество людей выезжает в другие страны. Мы говорим, наверное, о миллионах людей. В совокупности с 2011–2012 годов выехали даже не сотни тысяч, а миллионы”, – объяснил Рабинович.

“Болотное дело” было открыто в мае 2012 года после столкновений между демонстрантами и полицейскими на Болотной площади в Москве. В январе 2013 года его объединили с делом о подготовке к организации массовых беспорядков в РФ. Фигурантами дела стали несколько десятков человек.

Путин является президентом РФ с 2000 года с перерывом на 2008–2012 годы, когда он был главой правительства. По действующей до недавних пор конституции, он не мог баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году, но 11 марта Госдума приняла изменения, которые Путину это позволяют.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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